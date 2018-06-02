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Германия не оставит Украину наедине с военным конфликтом на Донбассе, - Маас

НовостиПолитика    02.06.2018 - 05:40
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Глава МИД ФРГ пообещал Украине поддержку в отстаивании территориальной целостности и суверенитета

Правительство Германии не оставит Украину наедине с урегулированием военного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе рабочего визита в Украину, передает пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с Маасом обсуждались вопросы, связанные с поддержкой нашего государства в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

"Главы внешнеполитических ведомств посетили линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, ознакомились с ситуацией на Донбассе и подняли вопрос введения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Климкин и Маас высоко оценили состояние украинско-германских двусторонних отношений, а также интенсификацию торгово-инвестиционного сотрудничества между государствами.

Глава украинского МИД подчеркнул важность недопущения реализации проекта «Северный поток-2», который, по его мнению, будет только способствовать углублению европейского кризиса.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Германии договорились о встрече глав МИД в нормандском формате 11 июня в Берлине.

 

США и Германия обсуждают развертывание в ФРГ комплексов системы ПРО, - Reuters С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, - Климкин
Теги публикации: Донбасс, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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