Бойовики обстріляли прикордонний наряд на КПВВ "Майорське"

В результаті обстрілу жертв і постраждалих немає

Проросійські бойовики обстріляли прикордонний наряд на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що перед початком пропуску осіб і транспортних засобів на КПВВ "Майорське" обстріляно прикордонний наряд в той момент, коли на пост доставляли зміну автомобілем "Кугуар".

"Після того, як прикордонні наряди були доставлені до місць несення служби, а автомобіль повертався на КПВВ, найманці російсько-терористичних груп здійснили обстріл бронемашини зі стрілецької зброї. На щастя, ніхто з військовослужбовців не постраждав, броня захистила від куль, які потрапили в автомобіль", - йдеться в повідомленні.

На момент обстрілу цивільних на контрольному пункті не було, а особовий склад знаходився в бліндажах.

Фото: наслідки обстрілу "Кугуара"

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін не залишить Україну наодинці з військовим конфліктом на Донбасі.