Бойовики обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, поранено українського військового

У Міноборони уточнили втрати українських військових

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, в результаті чого поранено українського військового. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту поблизу Авдіївки один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення. Його доставленого до одного з військових мобільних госпіталів. Стан здоров'я захисника - задовільний", - повідомив Праута.

За його словами, з ранку противник вже здійснив 11 прицільних обстрілів українських позицій.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що при деокупації окремих районів Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди.