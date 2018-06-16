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Бойовики обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, поранено українського військового

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 13:46
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

У Міноборони уточнили втрати українських військових

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, в результаті чого поранено українського військового. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту поблизу Авдіївки один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення. Його доставленого до одного з військових мобільних госпіталів. Стан здоров'я захисника - задовільний", - повідомив Праута.

За його словами, з ранку противник вже здійснив 11 прицільних обстрілів українських позицій.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що при деокупації окремих районів Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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