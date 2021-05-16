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Боевики обстреляли из огнеметов Катериновку на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе из реактивного пехотного огнемета обстреляли окрестности Катериновки. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как рассказали в штабе, сегодня были запечатлены факты применения такого вооружения. Боевики открыли огонь в направлении Катериновки термобарическими боеприпасами. Такой вид оружия россияне применяли в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии.

"Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта. Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ", - отметили в командовании.

Фото: боевики обстреляли Катериновку из огнеметов (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один военный. В целом оккупационные войска вчера 16 раз нарушали режим прекращения огня.

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