Бойовики обстріляли з вогнеметів Катеринівку на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі з реактивного піхотного вогнемету обстріляли околиці Катеринівки. В результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Як розповіли у штабі, сьогодні було верифіковано факти застосування такого озброєння. Бойовики відкрили вогонь в напрямку Катеринівки термобаричними боєприпасами. Такий вид зброї росіяни застосовували у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії.
"Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту. Про всі зафіксовані порушення мінських домовленостей збройними формуваннями РФ українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ", - зазначили в командуванні.
Фото: бойовики обстріляли Катеринівку з вогнеметів (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один військовий. Загалом окупаційні війська вчора 16 разів порушували режим припинення вогню.