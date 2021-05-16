Бойовики обстріляли з вогнеметів Катеринівку на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі з реактивного піхотного вогнемету обстріляли околиці Катеринівки. В результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Як розповіли у штабі, сьогодні було верифіковано факти застосування такого озброєння. Бойовики відкрили вогонь в напрямку Катеринівки термобаричними боєприпасами. Такий вид зброї росіяни застосовували у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії.

"Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту. Про всі зафіксовані порушення мінських домовленостей збройними формуваннями РФ українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ", - зазначили в командуванні.

Фото: бойовики обстріляли Катеринівку з вогнеметів (facebook.com/pressjfo.news)