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Боевики обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 13:52
Боевики обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди военных Объединенных сил нет

С начала субботы, 26 октября, российско-оккупационные войска осуществили обстрел населенных пунктов Новолуганское и Хутор Вольный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

По данным оборонного ведомства, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных с начала текущих суток. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, около 03:40 утра боевики из подствольных гранатометов совершили вражеский обстрел украинских военных в районе Хутора Вольный. После полуночи, а также около 07:35 российские наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия открывали огонь по подразделениям Объединенных сил вблизи Новолуганского.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварных действий со стороны российско-оккупационных войск", - добавили в Минобороны.

Карта ООС 26 октября

Ситуация на Донбассе по состоянию на 26 октября (mil.gov.ua)

Напомним, на протяжении минувших суток, 25 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены 3 украинских военнослужащих. Один военных был ранен во время обстрела, а другие - подорвались на растяжке. Всего за сутки враг 13 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе.

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