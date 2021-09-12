UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии и попали в дом

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе усилили обстрелы и грубо нарушают режим прекращения огня. Они обстреляли Новогнатовку из артиллерии, в результате чего был поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенного вооружения.

11 сентября оккупанты обстреляли Новогнатовку из артиллерии, в результате снаряды прилетели частный дом.

"11 сентября, со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовки с применением ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры (частного дома), и разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

В результате обстрела мирные жители не пострадали, однако на опубликованных фотографиях видны обломки здания в результате обстрела.

Украинская сторона СЦКК передала данные об обстреле в ОБСЕ.

Напомним, что в результате обстрелов 11 сентября, один украинский боец погиб. Он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Также сообщалось, что в результате обстрелов оккупантов еще 10 бойцов получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс