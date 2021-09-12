Бойовики обстріляли Новогнатівку з артилерії і потрапили в будинок

Бойовики на Донбасі посилили обстріли і грубо порушують режим припинення вогню. Вони обстріляли Новогнатівку з артилерії, в результаті чого був пошкоджений будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням забороненого озброєння.
11 вересня окупанти обстріляли Новогнатівку з артилерії, в результаті снаряди прилетіли в приватний будинок.
"11 вересня, з боку позицій збройних формувань РФ, що дислокуються в районі населеного пункту Докучаєвськ, був здійснений обстріл села Новогнатівки із застосуванням ствольної артилерії 122-го калібру. В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури (приватної будівлі), та розриви на прилеглій території", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали, проте на опублікованих фотографіях видно уламки будівлі в результаті обстрілу.
Українська сторона СЦКК передала дані про обстріл в ОБСЄ.
Нагадаємо, що в результаті обстрілів 11 вересня, один український боєць загинув. Він отримав поранення, не сумісні з життям.
Також повідомлялося, що в результаті обстрілів окупантів ще 10 бійців отримали поранення.