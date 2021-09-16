Боевики обстреляли населенный пункт Счастье: ранен мирный житель

Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего мирный житель получил ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Сообщается, что в 6:40 и в 7:30 боевики дважды обстреляли населенный пункт Счастье с направления н. п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм).
В результате обстрела было повреждено административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт.
По данным ОСС, гражданское лицо получило ранения, состояние его здоровья - удовлетворительное.
На месте происшествия работают правоохранители.
Фото: боевики обстреляли населенный пункт Счастье (facebook.com/pressjfo.news)