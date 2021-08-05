Боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке, есть раненый

Боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке (Донецкая область). В результате ранение получил один местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.
Прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной, сообщил он.
"Ранен человек - местный житель 1965 года рождения", - отметил Кириленко.
На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.
Фото: в Донецкой области обстреляли многоэтажку (facebook.com/pavlokyrylenko)
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было восемь нарушений "тишины", один украинский военный получил ранение.
Раньше боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов.