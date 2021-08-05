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Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, є поранений

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Красногорівка, Четвер 05 серпня 2021 09:34
Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, є поранений Фото: у Донецькій області обстріляли багатоповерхівку (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці (Донецька область). В результаті поранення отримав один місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.

Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній, повідомив він.

"Поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження", - зазначив Кириленко.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.

Фото: у Донецькій області обстріляли багатоповерхівку (facebook.com/pavlokyrylenko)

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення.

Раніше бойовики мінували Майорськ і обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів.

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Красногоровка бойовики
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