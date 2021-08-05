Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, є поранений
Бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці (Донецька область). В результаті поранення отримав один місцевий житель.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.
Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній, повідомив він.
"Поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження", - зазначив Кириленко.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.
Фото: у Донецькій області обстріляли багатоповерхівку (facebook.com/pavlokyrylenko)
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення.
Раніше бойовики мінували Майорськ і обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів.