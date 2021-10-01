Боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки: повреждены дома мирных жителей

В пятницу, 1 октября, пророссийские боевики открыли минометный огонь по жилым районам Авдеевке. Повреждены дома мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
"В очередной раз ВС РФ провели преступный обстрел мирного населения вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1 октября со стороны позиций российских вооруженных сил, которые находятся в районе временно оккупированной Ясиноватой, был произведен обстрел населенного пункта Авдеевка. Противник применил минометы калибра 120-мм.
Украинская сторона зафиксировала и задокументировала последствия обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки. В частности, повреждения получили частный жилой дом по улице Колосова и расположенные рядом с ним хозяйственные постройки.
"Потерь среди гражданского населения нет", - уточнили в ООС.
На опубликованных пресс-центром фотографиях видны разбитые окна жилого дома и собранные украинскими представителями СЦКК осколки минометных мин.
Фото: боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)