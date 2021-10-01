Бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки: пошкоджено будинки мирних жителів

У п'ятницю, 1 жовтня, проросійські бойовики відкрили мінометний вогонь по житлових районах Авдіївці. Пошкоджено будинки мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).
"В черговий раз ЗС РФ провели злочинний обстріл мирного населення вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 1 жовтня з боку позицій російських збройних сил, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої, був проведений обстріл населеного пункту Авдіївка. Противник застосував міномети калібру 120-мм.
Українська сторона зафіксувала і задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки. Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок по вулиці Колосова і розташовані поруч з ним господарські будівлі.
"Втрат серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.
На опублікованих пресцентром фотографіях видно розбиті вікна житлового будинку і зібрані українськими представниками СЦКК осколки мінометних мін.
Фото: бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)