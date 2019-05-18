Бойовики обстріляли Кримське: поранені двоє військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Поранені військові евакуйовані для надання медичної допомоги

Від початку доби, 18 травня 2019, російські окупаційні війська 3 рази обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Так, бойовики 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське. Обстріли велися з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, противник застосував міномети 120-го та 82-го калібрів. З боку окупованої Сентянівки було випущено 15 мін калібру 120 мм. Ще 12 мін різних калібрів були випущені з боку окупованого Донецького.

"Внаслідок обстрілів з початку поточної доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил з пораненнями були евакуйовані для надання медичної допомоги", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 18 травня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 17 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення. За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 поранено.

Додамо, комісія Європейського союзу вивчить можливість заборони на в'їзд до ЄС жителям окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти.