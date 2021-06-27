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Боевики обстреляли Красногоровку из запрещенных "Минском" артиллерии и минометов

Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов с применением запрещенных видов вооружения. Вчера, 26 июня, обстреляли Красногоровку.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Обстрел произошел в промежуток времени с 08:05 до 8:50. Боевики провели его с использованием запрещенных видов вооружения, а именно ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения.

"Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий.

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