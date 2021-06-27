Бойовики обстріляли Красногорівку із заборонених "Мінськом" артилерії та мінометів

Обстріл відбувся у проміжок часу з 08:05 до 8:50. Бойовики провели його із використанням заборонених видів озброєння, а саме ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся зі Старомихайлівки, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.

Спостережна група Української сторони СЦКК зафіксувала та верифікувала факти застосування зазначеного озброєння.

"Дані дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення російсько-окупаційних військ до подальшого загострення ситуації вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.