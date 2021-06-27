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Бойовики обстріляли Красногорівку із заборонених "Мінськом" артилерії та мінометів

Автор: РБК-Україна

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли населених пунктів із застосуванням заборонених видів озброєння. Вчора, 26 червня, обстріляли Красногорівку.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Обстріл відбувся у проміжок часу з 08:05 до 8:50. Бойовики провели його із використанням заборонених видів озброєння, а саме ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся зі Старомихайлівки, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.

Спостережна група Української сторони СЦКК зафіксувала та верифікувала факти застосування зазначеного озброєння.

"Дані дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення російсько-окупаційних військ до подальшого загострення ситуації вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовослужбовець.

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