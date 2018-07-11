Бойовики обстріляли Красногорівку зі стрілецької зброї, поранено цивільного

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 11:53
Ілюстративне фото (vk.com sdd_sevastopol)
Ілюстративне фото (vk.com sdd_sevastopol)

Обстріл вівся з напрямку Старомихайлівки

Бойовики обстріляли Красногорівку (Донецька область) зі стрілецької зброї, внаслідок збройної провокації було поранено місцевого жителя. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, бойовики продовжують обстрілювати сили ООС всупереч мінським домовленостям. Зокрема, вчора вранці, 10 липня 2018 року, із стрілецької зброї бойовики обстріляли Красногорівку, внаслідок чого цивільний громадянин отримав вогнепальне поранення ноги. На момент обстрілу чоловік перебував на подвір’ї свого будинку по вул. Чайковського, 6, а обстріл вівся з напрямку Старомихайлівки.

Чоловіка було госпіталізовано до лікарні Курахового.

Бойовики обстріляли Красногорівку зі стрілецької зброї, поранено цивільного

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 10 липня бойовики на Донбасі 20 разів обстрілювали сили ООС.

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Теги:  Донбас,  обстрел,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС