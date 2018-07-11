Бойовики обстріляли Красногорівку зі стрілецької зброї, поранено цивільного

Обстріл вівся з напрямку Старомихайлівки

Бойовики обстріляли Красногорівку (Донецька область) зі стрілецької зброї, внаслідок збройної провокації було поранено місцевого жителя. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, бойовики продовжують обстрілювати сили ООС всупереч мінським домовленостям. Зокрема, вчора вранці, 10 липня 2018 року, із стрілецької зброї бойовики обстріляли Красногорівку, внаслідок чого цивільний громадянин отримав вогнепальне поранення ноги. На момент обстрілу чоловік перебував на подвір’ї свого будинку по вул. Чайковського, 6, а обстріл вівся з напрямку Старомихайлівки.

Чоловіка було госпіталізовано до лікарні Курахового.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 10 липня бойовики на Донбасі 20 разів обстрілювали сили ООС.