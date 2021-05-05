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Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе противотанковой управляемой ракетой обстреляли гражданский сектор Попасной в Луганской области. В результате разрыва ракеты произошел пожар.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

Как рассказали военные, в результате обстрела никто не пострадал, но пожар, возникший в результате разрыва ракеты, мог повлечь разрушение объектов критической инфраструктуры. Сейчас пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований РФ уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - заявили в ОТГ "Север".

Фото: оккупанты обстреляли Попасную (фото facebook.com/otupivnich)

Напомним, сегодня в Донецкой области под обстрел боевиков попала больница, где лечат пациентов с COVID-19. Пациенты в результате обстрела не пострадали, а вот в здании повылетали стекла.

Украинская сторона пожаловалась на обстрел больницы представителям ОБСЕ. Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обстрел больницы в Донецкой области украинские правоохранители квалифицировали как теракт.

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Новости Украины обстрелПопаснаяЛуганскДонбассбоевикиООС