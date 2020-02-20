Боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе сообщает об обстреле боевиками 18 февраля города Попасная с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что в результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122-мм повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение боевиков к общепринятым нормам морали.

Украинская сторона СЦКК осуждает факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.

Напомним, российские незаконные вооруженные формирования с начала 20 февраля уже пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

По данным оборонного ведомства, пророссийские боевики в 5:50 утра из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские укрепления в районе Новомихайловки. Наемники выпустили 10 мин.