Боевики обстреляли Катериновку и Новозвановку: разрушены дома мирных жителей

Днем 19 ноября пророссийские боевики обстреляли из гранатометов и минометов поселки Катериновка и Новозвановка в Луганской области. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
Обстрел населенного пункта Катериновка произошел с 12:30 до 12:45. Боевики применили станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. Огонь велся со стороны поселка Молодежный.
Всего было произведено 4 выстрела. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственные помещения и прилегающая территория.
В этот же день, в период с 22:25 до 22:45, пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Новозвановка. Противник применил минометы калибра 120 мм.
Огонь велся со стороны временно оккупированного населенного пункта Калиново. Зафиксировано попадание 5 мин. В результате обстрела повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки.
Факты обстрелов задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Фото: боевики обстреляли Катериновку и Новозвановку (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 17 раз нарушили "тишину". Погиб украинский военный.
Отметим, ранее на Донбассе погиб старший солдат Уберт Мрачковский из-за пулевого ранения. Ему было 33 года.