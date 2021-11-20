Боевики обстреляли Катериновку и Новозвановку: разрушены дома мирных жителей

Обстрел населенного пункта Катериновка произошел с 12:30 до 12:45. Боевики применили станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. Огонь велся со стороны поселка Молодежный.

Всего было произведено 4 выстрела. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственные помещения и прилегающая территория.

В этот же день, в период с 22:25 до 22:45, пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Новозвановка. Противник применил минометы калибра 120 мм.

Огонь велся со стороны временно оккупированного населенного пункта Калиново. Зафиксировано попадание 5 мин. В результате обстрела повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки.

Факты обстрелов задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Фото: боевики обстреляли Катериновку и Новозвановку (facebook.com/pressjfo.news)