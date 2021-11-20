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Боевики обстреляли Катериновку и Новозвановку: разрушены дома мирных жителей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 19 ноября пророссийские боевики обстреляли из гранатометов и минометов поселки Катериновка и Новозвановка в Луганской области. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Обстрел населенного пункта Катериновка произошел с 12:30 до 12:45. Боевики применили станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. Огонь велся со стороны поселка Молодежный.

Всего было произведено 4 выстрела. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственные помещения и прилегающая территория.

В этот же день, в период с 22:25 до 22:45, пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Новозвановка. Противник применил минометы калибра 120 мм.

Огонь велся со стороны временно оккупированного населенного пункта Калиново. Зафиксировано попадание 5 мин. В результате обстрела повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки.

Факты обстрелов задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Фото: боевики обстреляли Катериновку и Новозвановку (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 17 раз нарушили "тишину". Погиб украинский военный.

Отметим, ранее на Донбассе погиб старший солдат Уберт Мрачковский из-за пулевого ранения. Ему было 33 года.

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