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Бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку: зруйновані будинки мирних жителів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 19 листопада проросійські бойовики обстріляли з гранатометів і мінометів селища Катеринівка і Новозванівка в Луганській області. Зруйновані житлові будинки та господарські будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Обстріл населеного пункту Катеринівка стався з 12:30 до 12:45. Бойовики застосували станковий протитанковий гранатомет СПГ-9. Вогонь вівся з боку селища Молодіжний.

Всього було зроблено 4 постріли. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарські приміщення та прилеглу територію.

Цього ж дня, в період з 22:25 до 22:45, проросійські бойовики обстріляли населений пункт Новозванівка. Противник застосував міномети калібру 120 мм.

Вогонь вівся з боку тимчасово окупованого населеного пункту Калинове. Зафіксовано попадання 5 мін. в результаті обстрілу пошкоджено два житлових будинки та господарські будівлі.

Факти обстрілів задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні.

Фото: бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, бойовики 17 разів порушили "тишу". Загинув український військовий.

Зазначимо, раніше на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський через кульове поранення. Йому було 33 роки.

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