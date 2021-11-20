Бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку: зруйновані будинки мирних жителів

Вдень 19 листопада проросійські бойовики обстріляли з гранатометів і мінометів селища Катеринівка і Новозванівка в Луганській області. Зруйновані житлові будинки та господарські будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Обстріл населеного пункту Катеринівка стався з 12:30 до 12:45. Бойовики застосували станковий протитанковий гранатомет СПГ-9. Вогонь вівся з боку селища Молодіжний.
Всього було зроблено 4 постріли. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарські приміщення та прилеглу територію.
Цього ж дня, в період з 22:25 до 22:45, проросійські бойовики обстріляли населений пункт Новозванівка. Противник застосував міномети калібру 120 мм.
Вогонь вівся з боку тимчасово окупованого населеного пункту Калинове. Зафіксовано попадання 5 мін. в результаті обстрілу пошкоджено два житлових будинки та господарські будівлі.
Факти обстрілів задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні.
Фото: бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, бойовики 17 разів порушили "тишу". Загинув український військовий.
Зазначимо, раніше на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський через кульове поранення. Йому було 33 роки.