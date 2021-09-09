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Боевики обстреляли дачный кооператив в Верхнеторецком

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 9 сентября, боевики обстреляли дачный кооператив в Верхнеторецком. В частности, оккупанты открывали огонь из ствольной артиллерии 122 мм и минометов 120 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе сообщили, что наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела верификацию последствий обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения минских договоренностей. В частности, были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Вражескими обстрелами в Верхнеторецком было повреждено здание дачного кооператива "Дружба" и прилегающей территории.

"В результате обстрела пострадавших среди гражданских лиц нет. Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", - говорится в сообщении.

Фото: Боевики обстреляли дачный кооператив в Верхнеторецком (facebook.com/pressjfo.news)

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