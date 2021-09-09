В штабе сообщили, что наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела верификацию последствий обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения минских договоренностей. В частности, были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Вражескими обстрелами в Верхнеторецком было повреждено здание дачного кооператива "Дружба" и прилегающей территории.

"В результате обстрела пострадавших среди гражданских лиц нет. Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", - говорится в сообщении.

Фото: Боевики обстреляли дачный кооператив в Верхнеторецком (facebook.com/pressjfo.news)