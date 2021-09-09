У штабі повідомили, що спостережна група української сторони СЦКК провела верифікацію наслідків обстрілу, в ході якого були встановлені і задокументовані факти порушення Мінських домовленостей. Зокрема, були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Ворожими обстрілами у Верхньоторецькому було пошкоджено будівлю дачного кооперативу "Дружба" та прилеглої території.

"В результаті обстрілу постраждалих серед цивільних осіб немає. Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню і наражають місцеве населення на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Фото: бойовики обстріляли дачний кооператив у Верхньоторецькому (facebook.com/pressjfo.news)