Бойовики обстріляли Алеппо хімічними снарядами

Під удари потрапив район Халидія
Бойовики обстріляли реактивними снарядами з отруйними газами місто Алеппо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SАNА.
Як повідомляється, під удар снарядів з "токсичним газом" потрапив район Халидія, що призвело до жертв серед мирного населення. До теперішнього моменту йдеться про 44 постраждалих від задухи.
Так, південно-східна і північна частина міста Алеппо — довоєнної економічної столиці Сирії — з 2012 року перебували під контролем угруповань опозиції і ісламістів. Місто перейшло під повний контроль урядових сил в грудні 2016 року, після декількох місяців важких боїв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в квітні в результаті вибуху в сирійському Алеппо щонайменше 20 людей загинули.
Вибух прогримів в іранському тренувальному таборі на півдні Алеппо. На місце події прибули машини швидкої допомоги і рятувальні загони. Як заявляє телеканал, в районі вибуху в небі були помічені літаки, однак їх приналежність невідома.