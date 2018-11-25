Бойовики обстріляли Алеппо хімічними снарядами

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Під удари потрапив район Халидія

Бойовики обстріляли реактивними снарядами з отруйними газами місто Алеппо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SАNА.

Як повідомляється, під удар снарядів з "токсичним газом" потрапив район Халидія, що призвело до жертв серед мирного населення. До теперішнього моменту йдеться про 44 постраждалих від задухи.

Так, південно-східна і північна частина міста Алеппо — довоєнної економічної столиці Сирії — з 2012 року перебували під контролем угруповань опозиції і ісламістів. Місто перейшло під повний контроль урядових сил в грудні 2016 року, після декількох місяців важких боїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в квітні в результаті вибуху в сирійському Алеппо щонайменше 20 людей загинули.

Вибух прогримів в іранському тренувальному таборі на півдні Алеппо. На місце події прибули машини швидкої допомоги і рятувальні загони. Як заявляє телеканал, в районі вибуху в небі були помічені літаки, однак їх приналежність невідома.