UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреливают железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничили

Автор: Инна Собора

Сегодня около 8: 00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытие", - говорится в сообщении.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск ограничено до станции Фенольная.

"Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - отметили в УЗ.

Напомним, что ранее движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка ограничили из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяДонбасс