RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики обстрілюють залізничну станцію в Донецькій області, рух поїздів обмежили

Автор: Инна Собора

Сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", - йдеться в повідомленні.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова та №6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

"Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, що раніше рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка обмежили через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяДонбас