Бойовики обстрілюють залізничну станцію в Донецькій області, рух поїздів обмежили

Сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", - йдеться в повідомленні.
До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова та №6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ обмежено до станції Фенольна.
"Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - наголосили в УЗ.
Нагадаємо, що раніше рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка обмежили через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.