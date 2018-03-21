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Интервью

Боевики обстреливают позиции ВСУ возле Станицы Луганской для срыва разведения сил

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 10:14
Фото: Станица Луганская (facebook.com/ato.news)
Фото: Станица Луганская (facebook.com/ato.news)

Боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Станицы Луганской из стрелкового оружия

Боевики обстреливают украинские позиции возле Станицы Луганской для срыва разведение сил. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

"Боевики обстреливают позиции возле Станицы Луганской, чтобы разведение войск не произошло", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской. В частности, вчера, 20 марта, боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. Об указанном обстреле украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

"Как и предыдущий обстрел позиций возле Станицы Луганской, был задокументирован 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелание главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции. Со своей стороны подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

 

Бойовики обстрілюють позиції неподалік Станиці Луганської аби розведення військ не відбулось Бойовики збройних...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 20 марта, российско-оккупационные войска осуществили пять обстрелов укреплений украинских защитников, один украинский военный ранен, еще один получил боевое травмирование.

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Теги: Донбасс, Станица Луганская, Новости АТО
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