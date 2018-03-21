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Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ біля Станиці Луганської для зриву розведення сил

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 10:14
Фото: Станиця Луганська (facebook.com/ato.news)
Фото: Станиця Луганська (facebook.com/ato.news)

Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України біля Станиці Луганської зі стрілецької зброї

Бойовики обстрілюють українські позиції біля Станиці Луганської для зриву розведення сил. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції (АТО) у Facebook.

"Бойовики обстрілюють позиції неподалік Станиці Луганської аби розведення військ не відбулось", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші на ділянці, де планується розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської. Зокрема, вчора, 20 березня, бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї. Про зазначений обстріл українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ. 

"Як і попередній обстріл позицій неподалік Станиці Луганської, що був задокументований 15 березня, так і нинішній свідчать про небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ залишати утримувані позиції. Зі свого боку підрозділи Збройних сил України готові до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища Станиця Луганська у дзеркальному варіанті, за умови неухильного виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

 

Бойовики обстрілюють позиції неподалік Станиці Луганської аби розведення військ не відбулось Бойовики збройних...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 20 березня, російсько-окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів укріплень українських захисників, один український військовий поранений, ще один отримав бойове травмування. 

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Теги: Донбас, Станица Луганская, Новини АТО
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