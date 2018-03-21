Бойовики порушують перемир'я на Донбасі, - штаб

За минулу добу, 20 березня, російсько-окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів укріплень українських захисників, один український військовий поранений, ще один отримав бойове травмування. Про це інформує прес-центр штабу АТО в Facebook.

"На Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також, з гранатометів і протитанкових рушниці ворог вів вогонь по захисникам Авдіївки", - інформує штаб.

Бойовики продовжують порушувати мирні домовленості Тристоронньої контактної групи. За добу один військовий поранений, ще один отримав бойове травмування. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу і знаходяться в медустанові.

"На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82 мм мінометів і зенітної установки - поблизу Троїцького. Крім того, 82 мм міномети ворог застосував проти захисників Луганського", - йдеться в повідомленні прес-центру.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 20 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв назвав головну відмінність ООС від АТО.