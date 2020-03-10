Боевики обстреливали украинских военных из-за домов населения Донбасса, - штаб

Вооруженные формирования Российской Федерации во время нынешнего обострения на линии соприкосновения вели обстрелы из-за домов мирного гражданского населения Донбасса. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В частности, в штабе операции с помощью геоинформационной системы провели реконструкцию обстрела, который произошел во вторник, 10 марта, когда противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.

"Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право - вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей", - отметили в ООС.

В штабе добавили, что "такие действия оккупантов значительно усложняли задачи подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам" боевиков.

"Противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", - заявили в штабе ООС.

Напомним, 10 марта в результате обстрела населенного пункта Пески в Донбассе погибли двое украинских военных. По данным штаба ООС, боевики применили на этом участке противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.