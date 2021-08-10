Боевики обстреливали позиции украинских военных и запускали беспилотники

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 9 августа. При этом оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов и запускали беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
В районе населенного пункта Пивденное противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в районе Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А в направлении Новолуганского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки оккупанты обстреливали украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - уточнили в штабе ООС.
Напомним, что на Донбассе продолжаются обстрелы даже на выходных. ОБСЕ зафиксировала напряженную ситуацию в районе Золотого.
Ранее сообщалось, что один боец погиб и еще двое были ранены в результате обстрела. Боевики применяют запретное оружие на Донбассе.