Бойовики обстрілювали позиції ООС з заборонених мінометів
У середу, 24 березня, збройні формування Російської Федерації три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
Також поблизу Авдіївки бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних типів, а в районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Дії російських окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Представникам ОБСЄ повідомили про всі факти порушення з боку бойовиків через українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, за минулу добу, 23 березня, бойовики десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці і Моспіно.