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Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 27 ноября, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики в направлении Марьинки открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Пивденного пророссийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также неподалеку от населенного пункта оккупационные войска осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате вражеских действий погиб военный.

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