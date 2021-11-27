Бойовики обстрілювали позиції ООС на Донбасі із забороненого озброєння

У суботу, 27 листопада, збройні формування Росії чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, бойовики в напрямку Мар'їнки відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Південного проросійські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
У бік Золотого - 4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Також неподалік населеного пункту окупаційні війська здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 26 листопада, бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті ворожих дій загинув військовий.