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В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе в марте

Новости » Происшествия     02.04.2020 - 11:23
В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе в марте
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В марте 51 боевик погиб, 113 получили ранения и травмы

Потери боевиков на Донбассе в марте месяце составили 164 человека погибшими и ранеными. Об этом сообщили разведке операции Объединенных сил.

По данным разведки, 51 боевик погиб, еще 113 оккупантов были ранены и травмированы. Также военнослужащие ООС уничтожили десять единиц техники противника - миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - сообщили в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 1 апреля, на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. Всего боевики 15 раз обстреливали позиции ООС. В частности, по позициям украинских военных вблизи Новотошковского боевики выпустили 170 мин.

Также Министерство иностранных дел Украины заявило, что российские оккупационные силы используют глобальную угрозу распространения коронавируса для эскалации ситуации на Донбассе.

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