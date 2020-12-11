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Боевики на Донбассе разместили запрещенное вооружение вблизи линии разграничения

Донбасс, Пятница 11 декабря 2020 11:31
Боевики на Донбассе разместили запрещенное вооружение вблизи линии разграничения
Фото: наблюдатели ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики разместили запрещенное вооружение вблизи линии разграничения на Донбассе. Нарушения минских соглашений зафиксировали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Так, вблизи населенного пункта Белое наблюдатели ОБСЕ зафиксировали две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" 122 мм и две гаубицы Д-30 122 мм. Также при осуществлении полетов над районом вблизи Ясиноватой в пяти случаях фиксировали воздействие помех сигнала GPS.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ и ее наемниками, что свидетельствует о полном игнорировании и нежелание выполнять ими достигнутых договоренностей", - сообщили в СЦКК.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН.

Напомним, за сутки на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди личного состава ООС нет.

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Новости Украины Общество ДонбассбоевикиСЦКК

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