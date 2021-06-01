Боевики в Нигерии потребовали выкуп за похищенных школьников

Боевики, похитившие в Нигерии около 150 учеников исламской школы в городе Тегина (штат Нигер), потребовали выкуп за их освобождение. Бандиты требуют почти по 2000 долларов за каждого школьника, угрожая в противном случае их убить.

Об этом сообщила нигерийская газета Vanguardngr со ссылкой на директора школы Альхаджи Абубакара Альхасана.

По его словам, похитители требуют заплатить за освобождение школьников 110 млн найр (около 270 тысяч долларов). "В противном случае они угрожают убить их всех, если деньги не будут выплачены до конца вторника", - добавил директор.

Он сказал, что немедленно передал информацию о требовании бандитов властям штата.

Издание отмечает, что правительство штата Нигер пообещало не платить выкуп за освобождение похищенных людей. На этом фоне жители штата стали собирать деньги, которые они намерены передать бандитам, чтобы выкупить похищенных детей.