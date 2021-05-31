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Боевики похитили около 150 учеников в Нигерии

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Нигерия, Понедельник 31 мая 2021 07:11
Боевики похитили около 150 учеников в Нигерии Фото: во время нападения два человека были застрелены (tope-a-asokere / pexels)
Автор: Даша Харченко

Боевики в Нигерии похитили учеников исламской школы в городе Тегина. Речь идет по меньшей мере о 150 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже, точное количество учеников школы, которых похитили, пока неизвестно.

Отмечается, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Затем нападавшие направились в исламскую школу и схватили детей. Во время нападения два человека были застрелены.

Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

Напомним, тела двух испанских и одного ирландского журналистов были обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка).

РБК-Украина писало, что в начале апреля на юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось скрыться.

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