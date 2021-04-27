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Боевики за неделю обстреляли четыре поселка на Донбассе. Били из минометов и артиллерии

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе в период с 22 по 26 апреля обстреляли четыре населенных пункта на подконтрольной Украине территории. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщило командование Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Так, по селу Дружба оккупанты 22 апреля выпустили 2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса, а 24 апреля из минометов 120-го калибра обстреляли населенный пункт Водяное. Еще один обстрел зафиксировали 26 апреля, тогда под огонь боевиков попало садовое общество в Гнутово.

Кроме того, около 23 часов 25 апреля оккупационные войска из ствольной артиллерии 122-го калибра обстреляли село Катериновка. На территории населенного пункта зафиксировали 6 воронок, которые образовались в результате разрывов артиллерийских снарядов.

"Значительное количество обломков и остатков от снарядов российского производства. К счастью, обошлось без жертв. По фактам грубых нарушений режима прекращения огня украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы СММ ОБСЕ", - заявили в штабе.

Фото: оккупанты обстреливают населенные пункты на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, сегодня на Донбассе подорвался украинский военный автомобиль. В результате инцидента один украинский военный погиб и еще несколько получили ранения.

Также РБК-Украина писало о гибели украинского бойца на Донбассе вчера, 26 апреля.

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