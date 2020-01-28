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Бойовики тиждень блокують пересування місії ОБСЄ біля ділянок розведення сил

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 11:40
Бойовики тиждень блокують пересування місії ОБСЄ біля ділянок розведення сил
Фото: спостерігач ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Зокрема, бойовики блокують роботу місії ОБСЄ в районі Петровського

Збройні формування Російської Федерації продовжують блокувати роботу моніторингової місії ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що згідно зі звітом місії, 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км від ділянки розведення сил та засобів в районі Петровського представники бойовиків знову заборонили патрулю місії проїзд у напрямку ділянки розведення. У прес-центрі наголосили, що обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня.

"Крім того, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петровське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння)", - йдеться у повідомленні. Такі дії, на думку представників української сторони СЦКК, можуть здійснюватися, аби приховати діяльність збройних формувань РФ та порушення мінських домовленостей.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії є неприпустимими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська сторона неодноразово повідомляла про блокування бойовиками пересування представників СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі.

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