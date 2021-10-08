Боевики снова нарушили "тишину" на Донбассе

"За текущие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.

Возле населенного пункта Золотое-4 боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Троицкого оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселков Майорский и Причепиловка противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические гранатометы.

Вблизи Крымского пророссийские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Его эвакуировали в медучреждение. Состояние военнослужащего - тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими соглашениями вооружение.