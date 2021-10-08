Бойовики знову порушили "тишу" на Донбасі

З початку доби, 8 жовтня, збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню. В одному з випадків бойовики застосували заборонені Мінськими угодами озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
"За поточну добу зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, з них один із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь", - йдеться в заяві ООС.
Біля населеного пункту Золоте-4 бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі Троїцького окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля селищ Майорський та Причепилівка противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові та автоматичні гранатомети.
Поблизу Кримського проросійські найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до медзакладу. Стан військовослужбовця - важкий.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.