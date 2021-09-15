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Боевики нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК

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Донбасс, Среда 15 сентября 2021 13:55
Боевики нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК Фото: обстрелянный грузовик (facebook.com/pressjfo)
Автор: Артем Горовенко

Пророссийские боевики на Донбассе вчера вечером нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК (Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня). Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что вчера в 23:15 со стороны позиций формирований Российской Федерации обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК в районе Шумов. Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

"В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Одним з найважливіших кроків Української сторони відносно реалізації заходів посилення режиму припинення вогню стало...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, September 15, 2021

Украинская сторона отмечает, что в случае дальнейшего обострения обстановки Вооруженные силы Украины будут давать адекватный ответ.

Напомним, ранее в Луганской области боевики обстреляли грузовик ВСУ, в результате инцидента один украинский военный погиб, еще пятеро получили ранения и травмы.

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