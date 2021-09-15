Боевики нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК

Пророссийские боевики на Донбассе вчера вечером нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК (Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня). Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook .

Сообщается, что вчера в 23:15 со стороны позиций формирований Российской Федерации обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК в районе Шумов. Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

"В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Одним з найважливіших кроків Української сторони відносно реалізації заходів посилення режиму припинення вогню стало... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, September 15, 2021

Украинская сторона отмечает, что в случае дальнейшего обострения обстановки Вооруженные силы Украины будут давать адекватный ответ.