Боевики нарушили режим тишины на Луганском направлении, - Минобороны

На Донбассе за прошедшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. Об этом заявил на брифинге в субботу, 17 марта, пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"Зафиксирован один прицельный вражеский обстрел на Луганском направлении. Около 21:20, в течение часа, противник вел огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам Троицкого, со стороны оккупированного села Санжаровка", - сообщил он.

Праута отметил, что военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований Украины огонь в ответ не открывали.

Отметим, что вследствие вражеских обстрелов среди защитников Украины нет раненых или травмированных. Ситуация в районе проведения операции находится под контролем наших военнослужащих.

Кроме того, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, центром информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ, в Новочеркасске, начата подготовка очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса.

В частности, 15-16 марта в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалистами этого центра с привлечением боевиков и военной техники одной из "частей 1 АК российско-оккупационных войск" проводились съемки постановочных видео фабрикаций недостоверных сообщений о "нарушениях украинской стороной режима прекращения огня". К съемкам привлекались представители российских СМИ и "депутаты" российских оккупационных администраций.

Напомним, на Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел российско-оккупационными войсками опорных пунктов украинских защитников, ни один военный Вооруженных сил Украины не пострадал.