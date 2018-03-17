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Інтерв'ю

Бойовики порушили режим тиші на Луганському напрямку, - Міноборони

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 14:00
Фото: АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики вели вогонь з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів по захисникам Троїцького

На Донбасі за минулу добу бойовики порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Про це заявив на брифінгу в суботу, 17 березня, прес-секретар Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

"Зафіксовано один прицільний ворожий обстріл на Луганському напрямку. Близько 21:20, протягом години, противник вів вогонь з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів по нашим захисникам Троїцького, з боку окупованого села Санжаровка", - повідомив він.

Праута зазначив, що військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань України вогонь у відповідь не відкривали.

Зазначимо, що внаслідок обстрілу ворожих серед захисників України немає поранених або травмованих. Ситуація в районі проведення операції знаходиться під контролем наших військовослужбовців.

Крім того, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, центром інформаційного протиборства Південного військового округу ЗС РФ, в Новочеркаську, розпочато підготовку чергового циклу фейкових відеоматеріалів антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Зокрема, 15-16 березня в населених пунктах Новоазовського району Донецької області фахівцями цього центру із залученням бойовиків і військової техніки однією з "частин 1 АК російсько-окупаційних військ" проводились зйомки постановочних відео фабрикацій недостовірних повідомлень про "порушення українською стороною режиму припинення вогню". До зйомок залучалися представники російських ЗМІ і "депутати" російських окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, Донбасі за добу зафіксовано один обстріл російсько-окупаційними військами опорних пунктів українських захисників, ні один військовий Збройних сил України не постраждав.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Донбас, бойовики
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