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Боевики нарушили режим тишины на Донецком направлении, - штаб АТО

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 19:04
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Опытное

На Донбассе с начала суток, 17 марта, боевики нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

В частности, из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один наш военный не пострадал.

Отметим, что на Луганском направлении обстрелов не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 17 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 17 березень 2018 р.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. 

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Темы: АТО    Теги: Донбасс, боевики
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