Боевики нарушили режим тишины на Донецком направлении, - штаб АТО

На Донбассе с начала суток, 17 марта, боевики нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

В частности, из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один наш военный не пострадал.

Отметим, что на Луганском направлении обстрелов не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 17 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 17 березень 2018 р.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.