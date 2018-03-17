Бойовики порушили режим тиші на Донецькому напрямку, - штаб АТО

На Донбасі з початку доби, 17 березня, бойовики порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості про повне припинення вогню. З початку доби зафіксован один обстріл наших позицій на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з гранатометів бойовики вели вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Опитне. В результаті ворожого вогню жоден наш військовий не постраждав.

Відзначимо, що на Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється українськими захисниками.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 17 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу бойовики порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку.