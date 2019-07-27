Боевики нарушили режим перемирия на Донбассе, ранен военный

Вооруженные формирования Российской Федерации в субботу, 27 июля, нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате получил ранения украинский военный. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Уточняется, что боевики осуществили обстрел позиций Объединенных сил из автоматического гранатомета вблизи Крымского - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В то же время отмечается, что за прошедшие сутки, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня и потерь с украинской стороны не было.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - также говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля делегация Соединенных Штатов во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил. Они встретился с командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирским и посетили КПВВ "Станица Луганская", пообщавшись с местными жителями.