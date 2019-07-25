Боевики нарушили перемирие на Донбаcсе

На Донбассе с начала суток, 25 июля, в районе проведение операции Объедененных сил (ООС) боевики нарушили хлебное перемирие, один военный ранен. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС Facebook.

Отметим, что противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки из района Желобка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате обстрела боевиков один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС добавили, что с начала текущих суток ВСУ придерживались установившегося режима прекращения огня.

Добавим, в ночь на 21 июля 2019 на Донбассе стартовал период перемирия, который был согласован в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочный.

Напомним, на Донбассе от начала среды, 24 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Что касается прошлых суток, боевики один раз провели обстрел из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. В частности, обстрел велся в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку Луганского.

Напомним, недавно стало известно, что в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов для обстрелов и уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, поскольку установленные ОБСЕ камеры видеонаблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7.