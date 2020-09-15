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Боевики нарушили перемирие вблизи Авдеевки и Марьинки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили перемирие в Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи Авдеевки и Марьинки. Там боевики открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Напомним, на Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В то же время, 12 сентября на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины".

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